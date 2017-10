BELGRADO – In het koninklijk paleis in Belgrado gingen de lichten zondagmorgen pas uit na het spetterende huwelijksfeest voor prins Filip en Danica Marinkovic. De twee gaven elkaar zaterdag in de kathedraal van de Aartsengel Michaël in Belgrado het jawoord.

De Spaanse koningin Sofia was eregast op de bruiloft van de zoon van kroonprins Aleksander II en zijn ex-vrouw prinses Maria de Gloria Orléans-Bragança. In de theoretische troonopvolging – zo lang Servië een republiek blijft – staat Filip (35) op de tweede plaats, na zijn broer Petar.

Ook kroonprinses Victoria van Zweden, die optrad als een van de getuigen, was naar Servië gekomen, samen met onder anderen prins Guillaume van Luxemburg en diens vrouw Sibilla. Volgens Servische media was het de eerste koninklijke bruiloft sinds 1923, toen de latere regent prins Paul trouwde. Een trouwpartij van een achterneef van prins Filip in juli van dit jaar werd gemakshalve niet meegerekend.

Na afloop van de kerkelijke inzegening volgden een receptie, diner en feest in het koninklijk paleis.