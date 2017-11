RIYAD – Kingdom Holding, het investeringsbedrijf van de steenrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal, is zondag flink onderuit gegaan op de beurs in Riyad. Bin Talal is een van de prinsen en bewindsmannen in Saudi-Arabië die dit weekend zijn gearresteerd in verband met vermeende corruptiepraktijken.

De onderneming van de prins verloor tot zo’n 10 procent aan beurswaarde. Dat komt neer op de sterkste daling van de koers van het aandeel sinds 2014. In de middaghandel noteerde Kingdom Holding nog meer dan 6 procent in de min.

Bin Talal is met een geschat vermogen van 19 miljard dollar een van de rijkste mensen ter wereld. Via zijn investeringsbedrijf is hij onder meer een belangrijke aandeelhouder van de Amerikaanse bank Citigroup. Ook heeft Kingdom Holding belangen in bekende bedrijven als Twitter, Apple, eBay, Euro Disney en Mövenpick Hotels.