De royals die deze week in het Zwitserse Davos zijn voor het Wereld Economisch Forum (WEF) krijgen te maken met een enorm pak sneeuw. In de laatste dagen is meer dan anderhalve meter sneeuw gevallen. Afgelopen nacht is daar nog eens 20 tot 40 centimeter bijgekomen.

Naar verwachting levert de sneeuwval problemen op voor de aankomst van royals, wereldleiders, zakenlieden en vertegenwoordigers van goede doelen. In Davos wordt niet gestrooid om het milieu te beschermen. Deelnemers aan het WEF nemen daarom nu maar liever de trein, in plaats van de gebruikelijke limousines. Helikopters zijn ook geen optie in verband met lawinegevaar.

Koningin Máxima is een van de royals die deze week in Davos is. Ze arriveert dinsdag en blijft er tot donderdag. Máxima bezoekt het WEF in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ze heeft daar gesprekken met regeringsvertegenwoordigers, functionarissen van centrale banken en vertegenwoordigers van fintechorganisaties en het bedrijfsleven.

Andere royals in Davos zijn onder anderen koning Filip en koningin Mathilde van België en koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië.