Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dit jaar weer aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Ook prinses Beatrix en minister-president Mark Rutte wonen de ceremonie in de Nieuwe Kerk in Middelburg bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards zijn prijzen voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Dit jaar worden de prijzen uitgereikt aan respectievelijk Erol Önderoǧlu uit Turkije, bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan, Emmanuel de Merode van de Virunga Alliance in Congo en Urmila Chaudhary uit Nepal.

De International Four Freedoms Award gaat dit jaar naar Christina Figueres, vertegenwoordiger van het Paris Climate Agreement. Zij krijgt haar prijs uit handen van premier Rutte. In 2016 ging de International Four Freedoms Award naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De Four Freedoms Awards, die elke twee jaar worden uitgereikt, worden toegekend door de Roosevelt Foundation uit Middelburg in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute. De onderscheidingen gaan naar organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld.