Prinses Elena, de oudste zus van de Spaanse koning Felipe, heeft vrijdag voor het eerst in een jaar weer officiële handeling verricht. In de stad Jerez reikte ze de Gouden paard-prijs uit aan kolonel Eduardo Diz Monje van het bereden koninklijk escorte van de Koninklijke Garde, in het Spaans ‘Escuadrón de Escolta Real’.

Het escorte kreeg de ‘Caballo de Oro’ als ‘een van de grootste exponenten van het Spaanse paard’, zo liet de jury van de prijs weten. De ruiters begeleiden de koning bij bijzondere gebeurtenissen en zijn daardoor zeer zichtbaar. In de stad Jerez worden in de ‘Yeguada Militar de Jerez’ de meeste paarden die uitgekozen worden voor koninklijke dienst ook gefokt.

Prinses Elena behoort sinds de troonsbestijging van haar broer in 2014 niet meer tot het Spaanse koninklijk huis. Koning Felipe zet haar dan ook slechts bij hoge uitzondering in voor werkzaamheden van het koningshuis, dit tot verdriet van de prinses die eigenlijk haar hele leven niets anders had gedaan.