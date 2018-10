Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag aan het eind van de middag in Clarence House thee gedronken met prins Charles en zijn echtgenote Camilla.

Charles en Camilla ontvingen het Nederlands bezoek eerst in de Morning Room van hun residentie in Londen, waar ook officiële foto’s werden gemaakt en daarna namen ze hen mee naar hun privévertrekken een verdieping hoger. Voor het theedrinken was veertig minuten uitgetrokken.

Daarna vertrok het koningspaar weer naar hun logeeradres Buckingham Palace, waar ze voor het staatsbanket dinsdagavond ook nog een gesprek hadden met Labourleider Jeremy Corbyn. Aansluitend hadden Willem-Alexander en Máxima even de tijd om zich om te kleden en voor te bereiden op het diner.