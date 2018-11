Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei heeft maandag de Chinese president Xi Jinping ontvangen op zijn paleis Istana Nurul Iman. Jinping is op staatsbezoek in Brunei, het eerste van een Chinees staatshoofd aan het Aziatische sultanaat in dertien jaar tijd.

De Chinese president zette zondag al voet op Bruneise grond. Op de luchthaven gaven hoogwaardigheidsbekleders uit het sultanaat Jinping een warm welkom. Tijdens zijn bezoek benadrukt de president dat China en Brunei “nabije buren zijn aan de overkant van de zee”, aldus het Chinese persbureau Xinhua. Ook wil Jinping onderstrepen dat beide landen “vrienden en partners zijn die elkaar vertrouwen omdat ze een lange geschiedenis van vriendelijke uitwisselingen hebben”.

De Chinese president is momenteel op reis door Zuidoost-Azië. Brunei is zijn tweede stop, na Papoea-Nieuw-Guinea waar Jinping onder meer een ontmoeting had met leiders van de Pacifische landen waarmee China banden heeft. Na zijn bezoek aan Brunei vliegt de Chinese president door naar de Filipijnen.