Vietnamese president op staatsbezoek in Cambodja

Koning Norodom Sihamoni van Cambodja heeft maandag de Vietnamese president Nguyễn Phú Trọng verwelkomd. De president van Vietnam is twee dagen op staatsbezoek in Cambodja om de banden tussen beide landen aan te halen. Eerder deed hij dat met buurland Laos.

Het is Trongs eerste officiële bezoek aan Cambodja sinds hij in oktober president werd. Koning Norodom Sihamoni ontving hem maandag met een welkomstceremonie bij het Koninklijk Paleis in Phnom Penh. Op dinsdag staat een ontmoeting met premier Hun Sen op het programma. Hun Sen controleert het Zuidoost-Aziatische land al sinds 1979.

Meteen na het staatsbezoek ontvangt Trong in eigen land de Amerikaanse president Donald Trump. Die komt naar Vietnam voor zijn tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De dictator is zelf al per trein vertrokken naar de top, die op woensdag en donderdag plaatsvindt.