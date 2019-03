De Jordaanse koning Abdullah is deze week in de Amerikaanse hoofdstad Washington om met politieke leiders, leden van het Congres en ministers te praten over de onderlinge relaties en de situatie in het Midden-Oosten.

Dinsdag was de koning te gast op Capitol Hill, waar hij met verschillende commissies van de Amerikaanse Senaat besprekingen voerde. Zo probeerde Abdullah de commissie die gaat over kredietverlening te overtuigen van de noodzaak te investeren in Jordanië, dat de krakende economie een herstart wil geven en nieuwe banen wil scheppen. Abdullah sprak ook met de commissie voor de strijdkrachten. Daar kwam het tegengaan van terrorisme aan de orde en militaire steun aan Jordanië.

Een dag eerder werd de Jordaanse koning in het Witte Huis ontvangen door vicepresident Mike Pence. Ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die recent nog in Amman op bezoek is geweest, had een onderhoud met Abdulah. Dinsdag kwam daar nog een gesprek met nationaal veiligheidsadviseur John Bolton bij.