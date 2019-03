De Thaise prinses Soamsawali heeft ruim een maand nadat ze werd getroffen door een beroerte de intensive care verlaten. De eerste vrouw van koning Vajiralongkorn wordt nu verzorgd in een privékamer in het Chulalongkorn-ziekenhuis in Bangkok.

Soamsawali’s gezondheid is de afgelopen weken verbeterd, liet het Bureau van de Koninklijke Hofhouding van Thailand weten. Uit scans is gebleken dat de zwelling als gevolg van de bloeding in haar hersenen afneemt. Ook is de 61-jarige prinses steeds meer in staat te bewegen en is haar aanvankelijk te hoge bloeddruk weer onder controle.

Desondanks blijven de artsen Soamsawali nauwlettend in de gaten houden en is zij voorlopig niet in staat koninklijke taken te vervullen.

Soamsawali trouwde in 1977 met haar neef Vajiralongkorn, die sinds de dood van zijn vader Bhumibol koning van Thailand is. Vajiralongkorn en Soamsawali kregen één dochter, de in december 1978 geboren prinses Bajrakitiyabha. In 1991 werd de scheiding uitgesproken.