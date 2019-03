De Maleisische oud-koningin Zanariah is maandagmiddag begraven in het koninklijke mausoleum Mahmoodiah in Johor Bahru. Zanariah overleed zondagavond op 79-jarige leeftijd. Zij was van 1984 tot 1989 als echtgenote van de toenmalige sultan de ‘Raja Permaisuri Agong’; ofwel koningin van Maleisië.

Bij de begrafenis waren onder anderen de huidige koning van Maleisië, sultan Abdullah, met zijn vrouw Azizah aanwezig, alsmede de Raja van de deelstaat Perlis en leden van de koninklijke familie van Johor.

Zanariah, lid van een van de talrijke Maleisische vorstelijke families, was de tweede echtgenote van de latere sultan van Johor, Iskandar. In die hoedanigheid was ze ook sultana van de aan Singapore grenzende deelstaat. Omdat het koningschap rouleert onder de vorsten van negen deelstaten, verhuisde ze met haar man mee naar het koninklijk paleis in Kuala Lumpur toen hij voor vijf jaar werd gekozen als koning.

Zanariah, die zes kinderen kreeg, was niet de moeder van de huidige sultan van Johor, Ibrahim. Die werd geboren uit het eerste huwelijk van Iskandar met de Britse Josephine Ruby Trevorrow.