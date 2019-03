De Thaise prinses Ubolratana woonde vrijdag het celebrityfeest bij van het huwelijk van Peatongtarn Shinawatra. Deze dochter van de steenrijke voormalige premier Thaksin Shinawatra gaf haar jawoord afgelopen week aan piloot Pidok Sooksawas. Vrijdag volgde nog een feest in het Rosewood Hotel in Hongkong met honderden gasten.

Prinses Ubolratana is een zus van koning Vajiralongkorn en was recent nog wereldnieuws, omdat de belangrijke oppositiepartij Thai Raksa Chart (TRC) haar naar voren wilde schuiven als kandidaat voor het premierschap. De partij werd verboden door het Thaise hooggerechtshof. De verkiezingen zijn zondag. Het zijn de eerste min of meer vrije verkiezingen sinds het leger in 2014 de macht greep.

De schatrijke Shinawatra is ondanks zijn ballingschap een invloedrijk politicus die onder meer met de TRC een poging heeft gedaan meer greep op het land te krijgen. Hij is naar Dubai uitgeweken, nadat hij in 2006 als premier door de militairen aan de kant was geschoven.