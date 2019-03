Keizer Akihito en keizerin Michiko hebben vrijdag bij het hoofdkantoor van het Rode Kruis een bijzondere en enigszins opmerkelijke tentoonstelling bezocht. Onder de noemer ‘Heisei rampen en het Rode Kruis’ wordt in de expositie een overzicht gegeven van alle ellende die Japan is overkomen in de afgelopen dertig jaar.

‘Heisei’ is de naam die in de Japanse jaartelling is gegeven aan de regeerperiode van keizer Akihito, die in januari 1989 aantrad. Aan ‘Heisei’ komt op 30 april een einde wanneer de keizer aftreedt. Een nieuwe jaartelling begint op 1 mei met de troonsbestijging van zijn zoon Naruhito. Onder welke naam zijn regeertijd bekend komt te staan, wordt maandag onthuld.

Voor het keizerspaar was de tentoonstelling een wandeling door de eigen geschiedenis. Beiden hebben steeds weer geprobeerd de bevolking te troosten en moed in te spreken na een natuurramp, zoals na de grote aardbeving en tsunami van 2011. De keizer zelf heeft er bij zijn nieuwjaarstoespraak ook naar verwezen en verteld over de pijn en het verdriet dat hij en zijn vrouw steeds voelden.

Er zijn in de afgelopen dertig jaar nogal wat catastrofes geweest en bij een opiniepeiling van verzekeringsmaatschappij Sumitomo koos 21 procent van de ondervraagden voor de karakterisering ‘sai’ voor de bijna afgelopen Heisei-periode. ‘Sai’ betekent ramp of schade.