Prinses Mabel heeft maandagmiddag in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de tussenrapporten in ontvangst genomen van drie allianties die in totaal in zeventien landen strijden tegen kindhuwelijken. Ze deed dat samen met Mette Gonggrijp, de speciale Nederlandse ambassadeur voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Het is belangrijk dat we van elkaar leren”, aldus prinses Mabel nadat ze de rapporten had ontvangen. De kindhuwelijksallianties ‘More than Brides’, ‘Yes I Do’ en ‘Her Choice’ zijn met Buitenlandse Zaken een jarenlange samenwerking aangegaan en vertellen in hun verslagen over de bereikte resultaten in de afgelopen drie jaar.

Die bevindingen zijn ook voor prinses Mabel als voorzitter van de wereldwijd opererende koepelorganisatie ‘Girls Not Brides’ interessant. “Ik ben hier vooral om te luisteren en leren”, zei ze bij het begin van de aansluitende werkconferentie waar de opgedane ervaringen werden besproken.

Kindhuwelijken komen nog veel voor. Wereldwijd gaat het jaarlijks om twaalf miljoen minderjarige meisjes. Hen wordt niet alleen het recht op zelfbeschikking ontnomen, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid naar school te gaan. Op jonge leeftijd trouwen brengt daarnaast ook serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld wanneer de kindbruiden zelf een kind krijgen.

De laatste jaren is vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk te doen en de strijd stuit ook op weerstand. In Indonesië zijn mediacampagnes om jong trouwen juist aan te moedigen. Bij de recente bijeenkomst van de VN-commissie voor de status van vrouwen probeerden een aantal landen de (seksuele) rechten van vrouwen en meisjes in te perken en de Amerikaanse regering keert zich nog feller tegen hulpprogramma’s waarin ook gezinsplanning en veilige abortus zijn opgenomen.