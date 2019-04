Prins Harry en zijn zwangere echtgenote Meghan verhuizen op korte termijn naar hun nieuwe huis Frogmore Cottage in Windsor. Het is volgens Britse media een kwestie van dagen voordat de verhuiswagens voorrijden.

De hertog en hertogin van Sussex lieten de afgelopen maanden hun nieuwe huis volledig renoveren, zodat het op tijd klaar is voor de geboorte van hun eerste kind. Het historische huis werd in de 18e eeuw gebouwd voor koningin Charlotte, de vrouw van koning George III.

Harry en Meghan wilden al eerder verhuizen, maar de renovatie liep nogal vertraging op door gewijzigde plannen in het ontwerp. De ingrijpende verbouwing omvat onder meer nieuwe trappen, vloeren en open haarden. “De hertogin is zeer betrokken bij het project en wil een thuis dat perfect is voor haar, de hertog en haar nieuwe baby”, zegt een bron van Daily Mail. “Het is een zeer dure aangelegenheid. Frogmore Cottage verkeerde in slechte staat en het vergt veel tijd en zorg om het huis in gereedheid te brengen voor de komst van het paar.”

Meghan is momenteel met zwangerschapsverlof en woont sinds haar huwelijk met Harry in Kensington Palace in Londen, vlakbij Harry’s broer prins William en Catherine met de kinderen. Frogmore Cottage ligt op het landgoed Windsor, de plaats waar ze elkaar in mei vorig jaar het jawoord gaven. “Windsor is een zeer speciale plaats voor de koninklijke hoogheden. Ze zijn dankbaar dat Windsor hun officiële residentie zal worden”, liet het Britse hof in november weten.