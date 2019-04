In heel Thailand worden voorbereidingen getroffen om zaterdag, de dag dat wordt herdacht dat in 1782 de huidige dynastie op de troon kwam, water te scheppen voor de kroning van koning Vajiralongkorn. Priesters, monniken en ambtenaren gaan in alle 77 provincies op pad om dit te doen bij 108 van tevoren zorgvuldig geselecteerde bronnen en rivieren.

Op verschillende plaatsen zijn al repetities gehouden om te zorgen dat de handelingen vlekkeloos verlopen. Het water wordt in eerste instantie naar lokale tempels gebracht, waar volgende week een aantal plechtigheden wordt gehouden.

Het uit alle uithoeken van Thailand verzamelde water wordt naar Bangkok gebracht, waar het in der Wat Suchat-tempel wordt gewijd. Uiteindelijk wordt het gebruikt bij de rituele wassing van de koning, als onderdeel van de uitgebreide kroningsplechtigheden begin mei. Prinses Sirindhorn, een zus van de koning, heeft gevraagd goed op te letten dat het water schoon en puur is.