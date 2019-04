Koningin Máxima spreekt vrijdag in Washington op een bijeenkomst van de Wereldbank. Daar wordt aandacht besteed aan het probleem dat bijna een miljard mensen geen deugdelijke identificatiepapieren hebben. Dat is een obstakel, onder meer bij het verkrijgen van toegang tot financiële diensten zoals een bankrekening.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciaal pleitbezorger namens de VN in voor verbetering van die toegankelijkheid en is daarom ook betrokken bij het onderwerp van betrouwbare identiteitsbewijzen. Die zijn in de meeste landen nu eenmaal nodig om een rekening te openen, geld over te maken of een verzekering af te sluiten. Maar wereldwijd hebben met name het armere deel van de bevolking, vluchtelingen, ontheemden en vrouwen niet de benodigde papieren.

De Wereldbank spreekt in dat verband van de ‘Missing Billion’, het ontbrekende miljard wereldburgers. Er is een internationale wedstrijd uitgeschreven met bijna een ton aan prijzengeld voor de beste ideeën om de achterstand op het gebied van identiteitsbewijzen snel in te halen. De oplossing ligt daarbij net als bij het beter toegankelijk maken van financiële diensten in digitalisering, met digitale identiteitsbewijzen.

Nieuwe president Wereldbank

Koningin Máxima is niet de enige die spreekt. Ook Kristalina Georgieva, de afgelopen maanden de interim president van de Wereldbank, en onder anderen de premiers van Ivoorkust en Somalië en de VN-hoge commissaris voor vluchtelingen Filippo Grandi komen aan het woord.

De koningin is komende week een aantal dagen in Washington, voor de jaarvergadering van de Wereldbank. Ze mist daardoor vrijdag ook de aftrap van de Koningsspelen in Lemmer, maar kan in de Amerikaanse hoofdstad kennismaken met David Malpass, de nieuwe president van de Wereldbank. Hij begint dinsdag aan zijn termijn van vijf jaar.