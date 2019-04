Prins Jean-Christophe Napoléon is met de schrik vrijgekomen dankzij goed recherchewerk van de Parijse politie. Afgelopen maandag werd ingebroken in zijn auto. De buit moet de inmiddels aangehouden dief hebben verrast: een buideltje met een ring met daaraan een kostbare diamant. Hoe waardevol zal hij niet hebben geweten, maar de prins vreesde het op één miljoen euro geschatte kleinood nooit meer te zullen terugzien.

Prins Jean-Christophe (32) is een nazaat van de laatste Franse keizer Napoleon III, en verder terug ook verwant aan de eerste keizer Napoleon Bonaparte. Sinds 1997 is hij volgens de bonapartisten de rechtmatige erfgenaam van de keizerstroon, met voorbijgaan aan zijn vader prins Charles. In die hoedanigheid was hij in 2015 ook uitgenodigd voor de herdenking van de slag bij Waterloo, samen met onder anderen koning Willem-Alexander.

De aan de ring bevestigde diamant is afkomstig uit een diadeem uit de nalatenschap van keizerin Eugénie, de echtgenote van keizer Napoleon III, die van 1852 tot 1870 regeerde. Prins Jean-Christophe, een in Londen wonende bankier, had de ring geschonken aan gravin Olympia van Arc-Zinneberg, een nakomeling van Karl I, de laatste keizer van Oostenrijk. Met haar had hij zich vorige maand verloofd.

Na de diefstal was de vrees dat de veertig karaats diamant voorgoed uit het zicht zou verdwijnen. Maar de politie kwam de dief, een Egyptenaar die wel vaker auto-inbraken had gepleegd, al snel op het spoor en zaterdag kreeg de prins de ring weer terug. Franse media melden niet of hij ook het advies heeft gekregen voortaan geen waardevolle spullen in zijn auto te laten liggen.