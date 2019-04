Prinses Beatrix reikt op 28 mei de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit. Albert Goutbeek uit Dalfsen, Paul Spapens uit Moergestel en Herman en Cora Labberté-Hoedemaker uit Glimmen ontvangen de onderscheiding. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Albert Goutbeek krijgt de prijs voor zijn inzet voor de cultuurhistorie, archeologie, cartografie en de natuur van Dalfsen en omgeving. Paul Spapens wordt geëerd vanwege zijn diverse culturele initiatieven in Noord-Brabant, als schrijver en ‘cultuur-activist’.

Het echtpaar Herman en Cora Labberté-Hoedemaker krijgt de onderscheiding voor hun rol als beschermheer en -vrouwe voor studenten beeldende kunst en muziek in met name Noord-Nederland.

De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in Nederland. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft prinses Beatrix deze taak overgenomen.