Voor het Japanse keizerspaar zitten de publieke optredens erop. Vrijdag woonden keizer Akihito en keizerin Michiko in de Kensei Memorial Hall in het Parlementair Museum in Tokio de jaarlijkse uitreiking bij van de MIDORI Academische prijzen. Die worden uitgereikt voor werk in de plantkunde en milieubehoud.

De plechtigheid was het laatste evenement waarbij Akihito als keizer aanwezig was. Volgende week dinsdag treedt hij af, als eerste keizer in meer dan tweehonderd jaar die vrijwillig de troon opgeeft. Akihito had er in 2016 al voorzichtig om gevraagd, maar de regering en het parlement hadden veel tijd nodig om een besluit te nemen en de troonswisseling voor te bereiden.

Op 1 mei wordt zijn oudste zoon Naruhito de nieuwe keizer en begint in Japan ook een nieuwe jaartelling. Aan het huidige Heisei-tijdperk, dat in 1989 begon bij het aantreden van Akihito, komt dan een einde. Met Naruhito is het op 1 mei het eerste jaar van het Reiwa-tijdperk.