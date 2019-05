De Grote Overwinningskroon balanceerde soms gevaarlijk op het hoofd van de Thaise koning Vajiralongkorn. Het gevaarte is dan ook 66 centimeter hoog en 7,3 kilogram zwaar en de koning leek opgelucht toen hij de kroon aan het einde van zijn kroningsceremonie zaterdag weer kon afzetten.

In een religieuze ceremonie doordrenkt met symboliek kroonde de koning zichzelf in de Baisal Daksin-troonzaal van het Grand Palace in Bangkok. Direct daarna bevestigde hij ook zijn vrouw Suthida als koningin. Ze ontving een gouden plaquette met haar volledige naam en titel en de onderscheidingstekens die bij die positie horen. Suthida is afgelopen woensdag met de koning getrouwd.

De kroning werd ingeleid met een rituele wassing en zalving van de koning, onder leiding van brahmaanse priesters. Dat gebeurde buiten de koninklijke residentie Chakrabat Biman, waar een troon stond opgesteld voor Vajiralongkorn. Daarna verplaatste de plechtigheid zich naar de troonzaal, waar de koning uiteindelijk plaatsnam op de Bhadrapitha-troon.

Gouden en zilveren bloemenblaadjes

De brahmaanse opperpriester hield een lang gebed, waarna de regalia en tekenen van de koninklijke waardigheid konden worden overhandigd. De koning had enige hulp nodig bij het bevestigen van de lastig te hanteren, zware kroon. Zijn jongste dochter prinses Sirivannavari (32) kon zich ondanks het plechtige moment niet bedwingen en pakte haar mobieltje om een foto te maken van haar gekroonde vader.

Voor een ontspannen moment zorgde het strooien van gouden en zilveren bloemblaadjes door de koning aan het einde van de ceremonie. Ze waren bedoeld als teken van dankbaarheid voor de priesters en voor de koninklijke familie, die niet aarzelde om meteen op de grond te duiken om de kostbare blaadjes op te rapen. Prinses Sirindhorn, die als enige van de drie zussen van Vajiralongkorn aanwezig was, verdeelde haar ‘buit’ met familieleden die niet naar voren konden komen om de blaadjes op te pikken.

De plechtigheden van de ochtend werden na een kort rustmoment voor het koningspaar besloten met het uitdelen van aalmoezen aan boeddhistische monniken en een aantal gebeden. In de middag staat onder meer een ontvangst voor de koninklijke familie en de regering op het programma. Ook gaat de koning nog naar de Tempel van de Smaragden Boeddha.