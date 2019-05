De Japanse prins Hisahito (12) is kort voor de troonswisseling ontsnapt aan een aanslag. Dat blijkt uit een verklaring van Kaoru Hasegawa die eind vorige maand twee aan een stok gebonden messen achterliet bij het schoolbankje van de prins.

Hasegawa had Hisahito willen neersteken, maar liet het bij een waarschuwing. De achtergelaten messen moesten die boodschap overbrengen.

De man, die met hulp van camerabeelden kon worden opgespoord en gearresteerd, is tegen de Japanse monarchie en tegen de troonswisseling. Japan wordt daar niks beter van, zo citeerden Japanse media uit de verklaring aan de politie.

Hasegawa wist tot in de klas van prins Hisahito te komen door zich voor te doen als loodgieter. Hij werd bij het binnengaan van de school en het lokaal niet gecontroleerd of tegengehouden. Hisahito en zijn klasgenoten hadden op dat moment net gym, maar Hasegawa kon zijn lessenaar makkelijk vinden. Alle leerlingen hebben hun naam erop staan.

Het incident zorgde voor de nodige beroering. Het demonstreerde namelijk hoe kwetsbaar het voortbestaan van het keizershuis is. Hisahito is na zijn vader kroonprins Akishino de tweede in de lijn van troonopvolging, en in zijn generatie is hij de enige jongen. Aangezien vrouwen zijn uitgesloten van de Chrysantentroon, hangt de toekomst van de monarchie van hem af. Hasegawa had het daarom ook gemunt op de prins.