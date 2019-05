De nieuwe Japanse kroonprinses Kiko heeft zaterdag een speciale bijeenkomst tussen ouders en leerkrachten bijgewoond op de school van haar zoon prins Hisahito.

Op 26 april drong een zich als loodgieter voordoende man de school binnen. In het klaslokaal van prins Hisahito legde hij twee aan de uiteinden van een stok gebonden messen neer. De directie van de Ochanomizu University High School had de ouders uitgenodigd om daarover te komen praten.

De schoolleiding bood de kroonprinses en de andere ouders verontschuldigingen aan en legde uit dat er strenge veiligheidsmaatregelen zijn genomen om herhaling van het incident te voorkomen.

In een verklaring aan de politie vertelde de dader, Kaoru Hasegawa, dat hij de prins, sinds kort tweede in de lijn van troonsopvolging had willen neersteken. Hij liet het echter bij een waarschuwing. De achtergelaten messen moesten die waarschuwing overbrengen.

De man, die met hulp van camerabeelden kon worden opgespoord en gearresteerd, is tegen de Japanse monarchie en tegen de troonswisseling. Japan wordt daar niks beter van, zo citeerden media de verklaring.