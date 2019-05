Koning Willem-Alexander blijft na zijn driedaagse bezoek aan Duitsland nog even in Duitse sferen. Vrijdag krijgt hij namelijk de voorzitter van de Duitse Bondsraad over de vloer, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aangekondigd.

Daniel Günther wordt aan het einde van de ochtend in audiëntie ontvangen op Paleis Noordeinde. In de avond gaat hij naar het Catshuis voor een gesprek en werkdiner met minister-president Mark Rutte.

Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadvoorzitter een bezoek brengt aan Nederland. Een bezoek aan de koning wordt niet overgeslagen.

Willem-Alexander is op dit moment in Duitsland, waar hij samen met koningin Máxima woensdag hun driedaagse werkbezoek afsluit in de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg.