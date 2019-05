De sultan van Brunei heeft zijn eredoctoraat van de Britse universiteit van Oxford teruggegeven. Hij doet dat nadat de onderwijsinstelling hem liet weten te onderzoeken of het de ere-onderscheiding zou gaan intrekken.

De universiteit begon dat onderzoek nadat bijna 120.000 mensen, onder wie beroemdheden als George Clooney en Elton John, hun handtekening onder een petitie hadden gezet waarin Oxford werd opgeroepen de onderscheiding van de sultan in te trekken. Aanleiding is de invoering van de doodstraf in Brunei voor homo’s die seks hebben.

De universiteit maakte donderdag bekend sultan Hassanal Bolkiah schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld dat ze onderzocht of zijn eredoctoraat moest worden ingetrokken dat hij in 1993 had gekregen. De sultan schreef daarop terug dat hij de onderscheiding inlevert.