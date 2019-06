De nieuwe Japanse keizer Naruhito maakt op 22 oktober samen met keizerin Masako en het kroonprinselijk paar een korte rijtoer door Tokio. Dit om het publiek een kans te geven het nieuwe keizerspaar te zien.

De Japanse regering heeft deze week de route bekendgemaakt. De rit over 4,6 kilometer duurt ongeveer een half uur. Het gezelschap vertrekt bij het Keizerlijk Paleis en rijdt in een open Toyota Century naar de keizerlijke residentie Akasaka.

Langere routes zijn door de regering afgewezen. Uitgangspunt bij het kiezen van de route was dat zoveel mogelijk mensen de keizerlijke stoet moesten kunnen zien, maar ook dat de route goed toegankelijk is voor het publiek én goed te beveiligen. Daarnaast mocht het gewone verkeer in Tokio geen hinder ondervinden van de rijtoer.

Troonafstand

De Japanse premier Shinzo Abe zal ook meerijden in de stoet. Eerder die dag is de zogenoemde ‘Sokuirei Seiden no Gi’-ceremonie waarin Naruhito officieel aan Japan en de wereld zal proclameren dat hij keizer is geworden. Voor die plechtigheid zijn ook buitenlandse staatshoofden en vertegenwoordigers uitgenodigd.

Keizer Naruhito volgde op 1 mei zijn vader keizer Akihito op, die een dag eerder troonsafstand had gedaan. Het was voor het eerst in ruim tweehonderd jaar dat een Japanse keizer aftrad.