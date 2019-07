Oksana Voevodina heeft maandag twee foto’s van haarzelf met haar twee maanden oude zoontje Leon geplaatst op Instagram. In een lange boodschap in het Engels en Maleis dankte ze met name Maleisiërs voor de steun die ze de afgelopen maanden heeft ontvangen. “Jullie hebben grote harten want jullie hebben mij geaccepteerd en gesteund”, aldus het voormalige Russische model.

Oksana, die op Instagram de naam Rihana Oksana Petra gebruikt, is vorig jaar november getrouwd met de toenmalige koning van Maleisië en sultan van Kelantan, Muhammad V. Het zoontje is op 21 mei uit die relatie geboren. Afgelopen zaterdag echter bevestigde een advocaat van de sultan, die vanwege het huwelijk in januari onverwacht de Maleisische troon opgaf, dat Muhammad V de scheiding heeft uitgesproken. Oksana ontkent dat.

Volgens de advocaat is op 22 juni de scheiding naar shariagebruik tot stand gekomen, waarbij de sultan ten overstaan van twee getuigen driemaal ‘talaq’ zei. Oksana zegt daarbij niet aanwezig te zijn geweest en zegt nog steeds getrouwd te zijn, al is ze op dit moment met haar zoontje niet bij de sultan. In haar bericht op Instagram, waar ze bijna een half miljoen volgers heeft, schreef ze tranen van vreugde en dankbaarheid te hebben gehuild vanwege alle steunbetuigingen, uit de hele wereld maar speciaal uit Maleisië.

Alles rond het huwelijk van de sultan is in nevelen gehuld. Als koning heeft hij de echtverbintenis nooit aangekondigd of bevestigd, voor zijn aftreden is geen reden gegeven en daarna doken er wel tal van foto’s op – ook van de trouwerij en van Muhammad met Oksana en de baby – maar werd er geen toelichting gegeven. Via media in Singapore werden geruchten over een scheiding door een advocaat bevestigd.