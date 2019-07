De Japanse regering wil de huidige lijn van troonopvolging niet veranderen, ook wanneer in de toekomst wordt besloten om bijvoorbeeld opvolging door vrouwen mogelijk te maken. De regering wil daarmee voorkomen dat er publieke discussie ontstaat over de geschiktheid van prinses Aiko (17) en haar neef prins Hisahito (12).

Omdat alleen mannen op de Chrysantentroon kunnen komen, kent Japan sinds de troonswisseling van eerder dit jaar nog maar drie mogelijke troonopvolgers: kroonprins Akishino (53), zijn zoontje Hisahito en prins Hitachi (83), de broer van de in april afgetreden keizer Akihito. De keizerlijke familie bestaat verder uit vrouwen, onder wie het enige kind van het nieuwe keizerspaar, prinses Aiko en de dochters van de kroonprins, de prinsessen Mako en Kako.

De regering heeft zich in 2017 al voorgenomen om nog eens goed te kijken naar de opvolgingsregels om het voortbestaan en de stabiliteit van de monarchie te verzekeren. Met alleen prins Hisahito als opvolger in de jongste generatie van het keizershuis, is de spoeling gevaarlijk dun. In het najaar, na de formeel inhuldiging van de nieuwe keizer Naruhito, gaat een commissie er eens serieus over praten.

Koerswijziging

Vooraf lijkt echter al vast te staan, zo melden Japanse media zaterdag, dat de huidige volgorde niet gewijzigd zal worden. Volgens opiniepeilingen is 79 procent van de bevolking voorstander van een voor Japanse begrippen radicale koerswijziging die inhoudt dat ook vrouwen op de troon kunnen komen. Dat is een idee dat ook door de oppositie in het parlement wordt gesteund. Maar dat zou kunnen betekenen dat prinses Aiko opeens de plek inneemt van kroonprins Akishino of prins Hisahito.

Daar wil de regering van premier Shinzo Abe niet aan. De conservatieve achterban van Abe wil eigenlijk helemaal geen vrouwen op de troon en denkt eerder aan het weer in het keizershuis terugbrengen van zijtakken die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn afgesneden. Maar ook in die familietakken zijn maar weinig mannen te vinden.