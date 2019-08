Het Japanse kroonprinselijk paar vertrekt op 16 augustus samen met zoontje prins Hisahito voor een tiendaagse reis naar Bhutan. Dat heeft het Keizerlijk Hofagentschap woensdag bekendgemaakt. De reis was al eerder aangekondigd, maar de precieze datum nog niet.

Het wordt voor het eerst dat de nummers één en twee in de Japanse troonopvolging gelijk naar het buitenland gaan. Kroonprins Akishino reist echter in een ander vliegtuig dan zijn vrouw Kiko en prins Hisahito. Dat is een voorzorgsmaatregel die in meer landen wordt genomen.

Het Japanse gezelschap heeft op 19 augustus een ontmoeting met koning Jigme Khesar Wangchuk van Bhutan. Het ligt voor de hand dat koningin Jetsun en kroonprins Jigme Namgyel daarbij ook aanwezig zijn.

Voor de jonge prins Hisahito (12) is het zijn eerste buitenlandse reis. Hij krijgt de kans kennis te maken met verschillende aspecten van de bijzondere cultuur van het Himalaya-koninkrijk. Het kroonprinselijk gezelschap wordt op 25 augustus terug verwacht in Japan.