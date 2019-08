Koning Abdullah van Maleisië en zijn vrouw hebben hun condoleances overgebracht aan de nabestaanden van het 15-jarige Frans-Ierse tienermeisje. Nora Anne Quoirin werd dinsdag in een oerwoud ten zuidoosten van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur gevonden, tien dagen na haar vermissing.

“Hunne majesteiten betuigen hun medeleven en uiterste sympathie aan Nora’s ouders, broertjes en zusjes, en haar naaste familie,” aldus een woordvoerder van het Koninklijk Paleis. Ook bedankt het paar de reddingsteams uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Maleisië, en de vrijwilligers voor hun medewerking aan de zoekactie. “Zijne majesteit vraagt het publiek ook om niet over de zaak te speculeren totdat de politie klaar is het met het onderzoek,” staat in de verklaring.

Lijkschouwing wees uit dat de tiener is gestorven aan inwendige bloedingen, waarschijnlijk veroorzaakt door honger en stress. Er zou geen sprake geweest zijn van seksueel misbruik. Evenmin is er bewijs dat het meisje slachtoffer is geweest van een ontvoering, zoals haar familie vermoedde.