De zonnebloemen die donderdag zijn gebruikt bij de afscheidsbijeenkomst voor de vorige week overleden prinses Christina, zijn vrijdag en, als het weer een beetje meewerkt en ze niet zijn verwelkt, ook zaterdag nog te zien bij de zomeropenstelling van de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Prinses Christina wilde een kleurrijke uitvaart en zowel in de als chapelle ardente gebruikte Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde als bij de intieme plechtigheid in het koetshuis van de stallen – waar normaal de Gouden- en de Glazen Koets staan – is dat vertaald naar royaal gebruik van zonnebloemen.

Het publiek kan die nu ook zien bij een bezoek aan de Koninklijke Stallen die vrijdag en zaterdag voor het laatst deze zomer open zijn. Online zijn voor beide dagen nog voldoende kaarten te koop, ook ‘last minute’. Zaterdag zijn alleen de tijdvakken van 11.00 en 14.00 uur uitverkocht.

De Koninklijke Stallen moesten vorige week nog ‘nee’ verkopen vanwege het overlijden van prinses Christina. Ook Paleis Noordeinde bleef gesloten, maar is zaterdag weer open voor bezoekers. Die moeten dan wel begin vorige maand al kaartjes hebben bemachtigd want het paleis is uitverkocht.