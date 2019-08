Op de derde dag van het vierdaagse staatsbezoek aan Indonesië zijn de Maleisische koning Abdullah en zijn vrouw koningin Azizah afgereisd naar Jogjakarta. Daar ontmoette het paar sultan Hamengkoeboewono X.

Abdullah en Azizah werden op het vliegveld van Jogjakarta ontvangen door een aantal hoogwaardigheidsbekleders zoals de vicegouverneur van de regio, de Indonesische minister van Transmigratie en de Maleisische ambassadeur voor Indonesië.

Het koningspaar ging direct richting de sultan en tevens gouverneur van de Javaanse provincie. Na de audiëntie bezochten Abdullah en Azizah meerdere culturele bezienswaardigheden in de stad.

De Maleisische koning en koningin vertrekken donderdag weer naar huis. Het staatsbezoek stond in het teken van de goede betrekkingen tussen de landen. Het was het tweede staatsbezoek dat de eind juli geïnstalleerde Yang di-Pertuan Agong, zoals de officiële titel van Abdullah luidt, aflegde. Eerder deze maand was hij met zijn vrouw in Brunei.