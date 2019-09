Keizerin-emerita Michiko (84) is dinsdagmiddag ontslagen uit het universiteitsziekenhuis van Tokio. Japanse media waren uitgenodigd om haar vertrek en het afscheid van ziekenhuispersoneel vast te leggen.

De keizerin maakt het goed. Ze werd zondag geopereerd om een kankerachtige groei en het omliggende weefsel uit haar linker borst te verwijderen. Het eerste pathologisch onderzoek heeft aangetoond dat de kanker zich niet heeft verspreid.

De borstkanker was in een vroeg stadium ontdekt. Volgens het Keizerlijk Hofagentschap zal de keizerin regelmatig medische controles ondergaan om te zien of de situatie onveranderd is gebleven.