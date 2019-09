De Japanse prinses Kako heeft vrijdag kennisgemaakt met de Hongaarse president Janos Ader. De ontmoeting stond in het teken van de 150e verjaardag van de diplomatieke banden tussen Japan en Hongarije.

Kako, gekleed in een traditionele kimono, bezocht de president en zijn vrouw Anita Herczegh in het Presidentiële Paleis in Boedapest waar ze een lunch aangeboden kreeg. Eerder op de dag maakte ze een wandeling langs de Donau en genoot ze van het uitzicht op de stad en het Hongaarse landschap. Ook ontmoette zij een aantal landgenoten die in Hongarije wonen.

De 24-jarige dochter van kroonprins Akishino is deze week voor het eerst alleen in Europa op reis. Op dinsdag bracht ze een bezoek aan Oostenrijk, want ook met dat land heeft Japan al 150 jaar diplomatieke banden. Oostenrijk en Hongarije waren in die tijd namelijk onder de Habsburgers middels een dubbelmonarchie met elkaar verbonden.