De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn vrijdag alsnog veilig aangekomen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. De hertog en hertogin van Cambridge moesten donderdag rechtsomkeert maken toen hun vliegtuig terechtkwam in een zware onweersbui.

William en Catherine zagen zich daardoor gedwongen opnieuw te landen in Lahore, waar zij eerder die dag al waren vertrokken. Bij terugkomst in Lahore liet William weten dat het goed ging met hem en zijn vrouw. De prins grapte zelfs dat de zware turbulentie mogelijk veroorzaakt was doordat hij achter de stuurknuppel zat. Een op de vlucht aanwezige fotograaf van persbureau Reuters was meer onder de indruk van de omstandigheden op de vlucht: hij stelde dat hij in 25 jaar vliegen zelden zulke zware turbulentie had meegemaakt.

De hertog en hertogin van Cambridge zijn op een vierdaagse officiële toer door Pakistan. Een gepland bezoek aan een militaire post is vrijdagochtend afgelast vanwege de problemen met de vlucht. Later op de dag wordt nog wel een trainingsschool voor legerhonden bezocht, voordat William en Catherine het land weer verlaten.