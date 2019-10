De Jordaanse koning Abdullah en de Russische president Poetin hebben gesproken over verdere samenwerking tussen de twee landen. Bij het overleg, dat donderdag plaatsvond in het Russische Sotsji, waren ook de prinsen Hashim en Ghazi aanwezig, zo melden lokale media. Hashim is de belangrijkste koninklijke adviseur, waar Ghazi zich toespitst op religieuze en culturele zaken.

Jordanië en Rusland gaan in de toekomst meer handel drijven, zo kwamen de twee leiders overeen. Ook zullen beide landen de banden aanhalen op de gebieden van landbouw, religie, toerisme, de uitwisseling van studenten en defensie.

Koning Abdullah bedankt Poetin voor de ontmoeting en benadrukte de innige banden tussen zijn land en Rusland. De vorst wees op het belang van Rusland in de regio, en in het bijzonder in het vredesoverleg in Syrië. Poetin gaf op zijn beurt aan dat Jordanië een belangrijke partner is in de regio. De president acht Jordanië – onder leiding van koning Abdullah – onmisbaar in het pad naar vrede in het Midden Oosten.