Bijzonder juweel, Pieter van Vollenhoven, twee vorsten in België

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Anneliese Bergman – Hoofdredacteur

Als hoofdredacteur van Margriet maakte ik ooit een speciale editie met prinses Margriet als gasthoofdredacteur. Wat een feest was dat. Ze nodigde me uit bij haar thuis om alle reportages door te spreken. We zaten in de tuin grenzend aan haar kleurrijke en gezellige woonkamer. Na een tijdje schoof Pieter van Vollenhoven aan. Hij vroeg of ik de dassenholen al had gezien en of wij nog behoefte hadden aan ideeën. Want die had hij in overvloed. Wat een boeiende man, wat een heerlijke prater en wat een originele denker. In dit nummer leest u hoe redacteur Karlijn met de professor door de bossen van Het Loo rijdt.

Marjolein Beijderwellen -Redactie-assistente

Mijn favoriete productie in deze Vorsten is die van Martijn Akkerman over een broche, een Russisch Oranje-juwel. Ik draag nooit broches, maar er is er één die ik nooit weg zal doen en dat is een gouden broche met een foto van mijn Friese overgrootmoeder. Ik weet niet wat voor vrouw ze was, maar ze liet in ieder geval in die tijd al een foto van zichzelf maken en dat was vast bijzonder. Deze broche gaat later naar mijn dochter Sophie.

Wim Dehandschutter – Correspondent België

In Gent ben ik getuige van een schattig moment tijdens het Luxemburgs staatsbezoek aan België. Koningin Mathilde krijgt twee zakjes chocolade uit handen van een koningsgezinde toeschouwer. Liefdevol probeert ze de aandacht van María Teresa te trekken. Op zachte maar kordate toon: ‘María! María! María!’ Voor ons is het Madame of Altesse Royale (Koninklijke Hoogheid). Voor Mathilde: kortweg María.