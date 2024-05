Noors kroonprinselijk gezin viert feestdag zonder Sverre Magnus

Het gezin van de Noorse kroonprins Haakon viert vrijdag de nationale feestdag. Haakon zwaaide samen met zijn vrouw Mette-Marit en dochter Ingrid Alexandra naar de passerende kinderoptocht in Skaugum, waar de famile woont.

Haakons zoon Sverre Magnus was er niet bij. De 18-jarige prins is net afgestudeerd en viert de nationale feestdag daarom samen met zijn medescholieren. Haakon, Mette-Marit en Ingrid Alexandra sluiten zich later op de dag aan bij koning Harald en koningin Sonja in Oslo. Daar verschijnt de koninklijke familie op het balkon van het paleis om de kinderoptocht de begroeten.

Op 17 mei wordt traditiegetrouw de invoering van de grondwet in 1814 gevierd. Het geldt als de nationale feestdag van Noorwegen.