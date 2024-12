2024 maakte ‘bijzondere indruk’ op koningin Mary

Het jaar 2024 heeft “een bijzondere indruk” achtergelaten in het hoofd van de Deense koningin Mary. Dat schrijft de vrouw van koning Frederik op sociale media. In het bericht blikt ze terug op het werk dat haar foundation, de Mary Stichting, dit jaar heeft verzet.

“Ons werk ging onveranderd door en we blijven strijden voor hetzelfde doel”, aldus Mary. De koningin zet zich met haar stichting in tegen pesten, eenzaamheid en huiselijk geweld.

“Ik wil graag iedereen bedanken die samen met ons werkt om meer mensen een plek in de gemeenschap te geven en het gevoel van erbij horen te laten ervaren”, schrijft de koningin. “Door partnerschappen en samenwerking kunnen we elkaar het best gebruiken en het grootste verschil maken voor degenen die dat verdienen.”