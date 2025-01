Abdullah bijgepraat over ‘grootste hulpkonvooi’ voor Gazastrook

De Jordaanse koning Abdullah is dinsdag bij een opslagplaats nabij de stad Zarqa rondgeleid door medewerkers van de lokale hulporganisatie Jordanian Hashemite Charity Organization (JHCO). Daar werd de 62-jarige vorst, zoals te zien is op videobeelden, bijgepraat over wat nieuwszender Roya News “het grootste humanitaire hulpkonvooi dat op weg is naar de Gazastrook” noemt.

Abdullah gaf eerder al opdracht voor hulpacties, zoals de levering eind december van een mobiele bakkerij aan de belegerde enclave. De omvang van de huidige hulpzending is niet bekendgemaakt.

Jordanië steunt de burgerbevolking in Gaza sinds het begin van de oorlog met voedsel, noodhulp en twee veldhospitalen. De Jordaanse luchtmacht voerde het voorbije jaar geregeld luchtdroppings met hulpgoederen uit boven het oorlogsgebied. In februari vloog de koning zelf mee met zo’n vlucht.