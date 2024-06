Abdullah kent onderscheiding toe aan VN-hulporganisatie UNRWA

Koning Abdullah heeft dinsdag in de Jordaanse hoofdstad Amman een onderscheiding toegekend aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Dat deed de 62-jarige vorst tijdens een top over de humanitaire noodsituatie van Palestijnen in de Gazastrook. UNRWA-chef Philippe Lazzarini mocht de onderscheiding in ontvangst nemen.

In een toespraak bedankte Abdullah hem voor het werk dat UNRWA levert. Ook deed hij de oproep aan andere landen om UNRWA al dan niet financieel te blijven steunen, meldt staatspersbureau Petra. Net zoals in Gaza, is de organisatie ook breed actief in Jordanië. Dat land huisvest zo’n 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen en is daardoor net als Syrië en Libanon, waar UNRWA ook actief is, sterk afhankelijk van de hulp die de organisatie biedt.

Tijdens de humanitaire top waren afgevaardigden van verschillende landen uit de regio, maar ook daarbuiten, aanwezig. Zo spraken de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken, de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi en ook de Palestijnse president Mahmoud Abbas er. Verder stond ook VN-baas António Guterres op de lijst van genodigden voor de top.