Activisten beplakken veelbesproken schilderij koning Charles

Klimaatactivisten hebben dinsdag het veelbesproken rode schilderij van koning Charles beplakt. Dat deden zij omdat ze vinden dat dieren op boerderijen van de dierenwelzijnsorganisatie RSPCA niet goed worden behandeld. Charles is beschermheer van RSPCA.

De activisten van de groep Animal Rising plakten in de galerij in Londen een tekening van het hoofd van Wallace, van de klei-animatie Wallace & Gromit, over het hoofd van de koning. Ook voegden ze een tekstballon toe waarin Wallace zegt dat hij geen kaas, zijn favoriete snack, hoeft vanwege de “gruwelijkheden” op de boerderijen. Beelden van het moment zijn gedeeld op sociale media, onder meer door de groep zelf.

Het schilderij van kunstenaar Jonathan Yeo is het eerste officiële portret van Charles sinds zijn kroning vorig jaar. Het deed vorige maand stof opwaaien, omdat de koning een rood militair uniform draagt en de achtergrond ook rood is. Volgens critici leek het daardoor alsof hij “in de hel” is. De koning was volgens de kunstenaar zelf enthousiast over het doek toen hij het zag. “Hij was aanvankelijk licht verrast door de sterke kleuren, maar leek goedkeurend te glimlachen.”