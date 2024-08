Advocaat: Marius Borg Høiby wurgde en sloeg vriendin

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, zou zijn vriendin hebben gewurgd en geslagen. Dat claimt Mette Yvonne Larsen, de advocaat van het slachtoffer, in gesprek met de Noorse omroep NRK.

Naar omstandigheden gaat het goed met het slachtoffer. Volgens Larsen ging het om een eenmalig incident. De advocaat wil verder geen commentaar geven.

Høiby wordt verdacht van mishandeling en het vernielen van diverse voorwerpen. Hij bekende woensdag aan Noorse media dat hij de fout in is gegaan. De 27-jarige stiefzoon van kroonprins Haakon was naar eigen zeggen onder invloed van alcohol en cocaïne. Ook zegt hij dat hij last heeft van psychische stoornissen.

Larsen zegt dat het slachtoffer blij is met de bekentenis van Høiby. Ze hoopt dat hij aan zichzelf gaat werken.