Albert verdrietig over overlijden van premier Monaco

Prins Albert van Monaco is bedroefd door de dood van Didier Guillaume, de minister van Staat van Monaco. De Franse politicus overleed vrijdag op 65-jarige leeftijd.

De prins maakte zijn overlijden bekend in een persmededeling. “De prins wenst hulde te brengen aan de opmerkelijke inzet van de heer Didier Guillaume in dienst van het prinsdom”, staat onder meer in het bericht. “Ook zijn menselijke kwaliteiten werden zeer gewaardeerd.” De functie zal worden waargenomen door Isabelle Berro-Amadeï.

Guillaume was sinds september 2024 minister van Staat, een soort premier van het prinsdom. Hij was van 2018 tot 2020 ook de Franse minister van Landbouw onder premier Édouard Philippe.