Amalia begonnen met catechisatie als voorbereiding op belijdenis

Prinses Amalia is begonnen met catechisatie, oftewel onderwijs in de protestantse geloofsleer als voorbereiding op haar belijdenis. Door corona kon ze het echter niet afmaken, zei ze tijdens het persmoment na de zomerfotosessie in Den Haag.

“Geloof vind ik een persoonlijke kwestie en best privé”, antwoordde de 20-jarige Amalia op de vraag of ze nog een geloofsbelijdenis zou doen. “Ik ben wel aan catechisatie begonnen, maar door corona heb ik dat niet kunnen afmaken.”

In het protestantse christendom is catechisatie kerkelijk onderwijs dat wordt gegeven aan jongeren. Het is nog onduidelijk of de prinses de draad weer oppakt. “Ik zal het wel eens voortzetten, maar ik weet nog niet hoe of wat.”