Amalia is ‘lucky charm’ voor springruiters van TeamNL

Prinses Amalia was maandag de ‘lucky charm’ voor de springruiters van TeamNL in Parijs. Dat meldt TeamNL Paardensport op Instagram. Op de foto juicht Amalia de Nederlandse ruiters toe.

“De prinses is enthousiast beoefenaar en liefhebber van de springsport en was er vandaag in Parijs bij om de Nederlandse springruiters aan te moedigen. Met alle drie de combinaties door naar de individuele finale van morgen kon het niet beter vandaag. #Prinses #Vereerd”

De Nederlandse springruiters Harrie Smolders, Kim Emmen en Maikel van der Vleuten hebben zich maandag op de Olympische Spelen geplaatst voor de individuele finale. Een plek bij de beste dertig in de halve finale was daarvoor genoeg. De finale is dinsdagochtend om 10.00 uur.