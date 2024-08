Amalia kijkt met andere royals naar atletiek en basketbal

Prinses Amalia was maandagavond weer in het Stade de France in Parijs. Zij volgde daar diverse atletiekwedstrijden op de Olympische Spelen.

De prinses van Oranje was niet alleen. Op foto’s van internationale persbureaus is te zien dat ook de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia aanwezig zijn, net als de Spaanse koning Felipe.

Het is niet bekend hoe lang de royals naar atletiek keken. Later op de avond woonde Amalia op het Place de la Concorde ook met koning Felipe de finale bij waarin de Nederlandse 3×3-basketballers uitkwamen.

Eerder tijdens de Spelen woonde Amalia al diverse evenementen bij samen met haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima.