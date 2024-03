Arabische royals staan stil bij Gazaoorlog bij begin ramadan

De Saudische koning Salman en de Jordaanse koning Abdullah hebben zondag ter gelegenheid van de vastenmaand ramadan, die in veel landen maandag begint, ook stilgestaan bij de oorlog in de Gazastrook. Zoals gebruikelijk is in de Arabische wereld, delen leiders hun gelukwensen wanneer de ramadan aanbreekt. Koning Salman (88) deed aan de internationale gemeenschap de oproep om snel een einde te maken aan de oorlog, staat in een verklaring.

“Terwijl we dit jaar getuige zijn van de komst van de ramadan, zijn onze harten vervuld van verdriet om het voortdurende lijden van onze Palestijnse broeders die gebukt gaan onder meedogenloze agressie. We roepen de internationale gemeenschap dan ook op om haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gruwelijke misdaden en zorg te dragen voor de komst van humanitaire corridors.”

Abdullah deed op X een smeekbede voor Palestijnen in Gaza. “Alle lof aan God die ons bij de maand van vergeving en barmhartigheid heeft gebracht. God, verlicht het lijden van onze broeders in Gaza en hef het onrecht op waaraan ze zijn onderworpen.” Zijn vrouw, koningin Rania, stond op haar beurt ook stil bij de oorlog in het Midden-Oosten. De vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, schrijft op X dat ze de ramadan verwelkomt “met een zwaar hart en nederige gebeden voor de mensen in Gaza”. Rania vraagt God “hen de verlichting te schenken die ze zo hard nodig hebben”.