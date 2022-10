Biden niet van plan Saoedische kroonprins te ontmoeten op G20-top

De Amerikaanse president Joe Biden heeft “geen plannen” om de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman te ontmoeten tijdens de aanstaande G20-top in november in Indonesië. Dat zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan zondag tegen CNN.

Dinsdag liet het Witte Huis nog weten dat de Verenigde Staten de betrekkingen met hun traditionele bondgenoot Saudi-Arabië “opnieuw evalueren”. Aanleiding daarvoor is de recente beslissing van de OPEC+-landen, waarvan Saudi-Arabië een van de belangrijkste is, om de olieproductie vanaf november te beperken. Op die manier hopen de landen de dalende olieprijzen een halt toe te roepen. Zelf zei Biden dat er “consequenties zullen zijn voor wat ze met Rusland hebben gedaan”, zonder in detail te treden.

Een persoonlijke ontmoeting van Biden met Bin Salman zou sowieso gevoelig liggen omdat de VS de Saudische kroonprins verantwoordelijk houden voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi in 2018.