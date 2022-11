Biden wil immuniteit Saudische kroonprins in zaak Khashoggi

De regering-Biden heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Dat zorgt er in feite voor dat hij niet vervolgd kan worden in de Verenigde Staten, waar Bin Salman is aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De civiele zaak die in de VS tegen hem dient, was volgens buitenlandse media een laatste wanhopige poging om de kroonprins aansprakelijk te stellen voor de moord in 2018.

Volgens de regering-Biden geniet Bin Salman onschendbaarheid omdat hij sinds enkele maanden premier van Saudi-Arabië is. De koning van het Midden-Oosterse land besloot de kroonprins in september minister-president te maken, een functie die gewoonlijk wordt bekleed door de koning zelf. Mensenrechtenactivisten zagen dit volgens de Britse krant The Guardian als een truc om verantwoordelijkheid voor de moord op Khashoggi te ontlopen.

Kroonprins Bin Salman wordt in het Westen gelinkt aan de politieke moord op de eerder in de VS werkzame Saudische journalist Khashoggi. De criticus van het Arabische regime werd ruim vier jaar geleden vermoord in het Saudische consulaat in Turkije. Zelf ontkent de kroonprins iets met de moord te maken te hebben.

De opdracht van Biden om de kroonprins immuniteit te verlenen, staat haaks op beloftes die de president maakte tijdens zijn verkiezingscampagne. Biden zei destijds over de zaak-Khashoggi dat “de kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven” en dat hij “van de Saudi’s de paria zal maken die ze zijn”. Deze zomer bezocht Biden Saudi-Arabië echter, om zich naar eigen zeggen te “heroriënteren in de relaties”. Hij ontmoette daar ook Bin Salman en gaf hem een boks.

De civiele zaak die in de VS dient, en die met de door Biden voorgestelde immuniteit waarschijnlijk geen kans meer maakt, was aangespannen door de verloofde van Khashoggi.